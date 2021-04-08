Путин поручил кабмину взять под особый контроль создание новых мест в детских садах

Путин поручил правительству взять под особый контроль темпы создания новых мест в детских садах. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 апреля, на совещании, посвященном итогам реализации посланий главы государства парламенту 2019 и 2020 годов, поручил кабинету министров проконтролировать темпы создания новых мест в детских садах. Он отметил, что правительство должно проследить за установлением стоимости и порядка такого строительства.

"Я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и стоимость, и порядок процедуры", - передает слова главы государства ТАСС.