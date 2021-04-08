Козак назвал последние действия Киева в Донбассе пиар-ходом, имитирующим военную угрозу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН заявил, что Киев пытается имитировать боевые действия в Донбассе.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга [президента Украины Владимира] Зеленского. Это их стандартный рецепт", - передает его слова ТАСС.

Он отметил, что таким образом действующая власть на Украине пытается отвлечь народ страны от кризиса и тяжелой внутриполитической ситуации. Козак также отметил, что рейтинг Зеленского упал, при этом происходит противоречия бизнес-элит в стране, и власть с ними не может справиться.

"Поэтому новая команда "Квартал 95" пришла поставить свой талантливый спектакль - "военная угроза", - отметил Козак. Он также сказал, что обстрелы в регионе имитируются.

Напомним, на прошлой неделе в Донбассе вновь обострился вооруженный конфликт с Киевом. Предположительно, украинские военные сбросили бомбу с беспилотника на мирное поселение, в результате чего пострадали двое человек. Ребенок младше пяти лет вскоре погиб. При этом Киев не принес свои извинения.

Позднее стало известно, что 8 апреля президент Украины посетил Донбасс.