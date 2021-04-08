Судья Басманного суда Артур Карпов вышел в отставку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судья Басманного суда Артур Карпов, известный решениями по множеству освещаемых прессой уголовных дел, ушел в отставку.

"Судья Артур Карпов вышел в отставку в январе 2021 года по собственному желанию", - сказали в суде агентству ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин назначил Артура Карпова на должность судьи 12 июня 2007 года.

За эти годы годы Карпов вынес решение по множеству резонансных дел. Так, судья принимал решение по ходатайству об аресте соучастника убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова, вынес решение по украинской летчице Надежде Савченко, которая в последствии была отправлена в СИЗО, а также вынес решение по экс-губернатору Кировской области Никите Белых.