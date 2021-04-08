Два священника в Париже провели пасхальную мессу без масок, они задержаны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из храмов Парижа полиция задержала двух священников по делу о несоблюдении эпидемиологических норм в ходе пасхальной мессы, сообщает издание Parisien со ссылкой на прокуратуру.

Священнослужители обвиняются в намеренном создании угрозы жизни прихожан. Местные церковные иерархи собираются начать собственное разбирательство. Обвиняемым священникам могут запретить проводить службы в течение определенного периода.

Сами же священники, нарушившие санитарные правила, заявили, что "не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху", хотя церковь увеличила количество месс. На той службе присутствовали как минимум 280 человек.

В этой церкви уже был зафиксирован подобный случай нарушения санитарных норм. Прихожане приходили без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии заявила о начале третьей волны в Европе.