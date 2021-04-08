США собираются направить корабли в Черное море на фоне "роста активности" РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США планируют направить корабли в Черное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне предполагаемого "роста российской военной активности" в акватории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО усилить свое присутствие в Черном море, якобы из-за нарастающей милитаризации региона. В свою очередь США призвали Москву объяснить маневры подразделений, участвующих в военных учениях в Южном военном округе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США получили разъяснения по этому поводу еще на прошлой неделе. и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными данными. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение российской армии внутри страны никого не должно касаться, Россия вправе укреплять свои границы. По словам представителя Кремля, передвижения военных в рамках проводимых учений никому не угрожают.