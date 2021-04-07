Рябков: Вашингтону нечего делать в "нормандском формате"

Рябков заявил, что Вашингтону нечего делать в "нормандском формате". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что линия Вашингтона, выстроенная в отношении к Украине, делает невозможным участие США в "нормандском формате".

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате", - сказал Рябков РИА Новости, комментируя возможность привлечения США к переговорам.

Ранее замглавы МИД РФ рассказал, что между Москвой и Вашингтоном состоялся телефонный разговор по ситуации на Украине. Он отметил, что Россия пока не готова проводить дополнительные контакты с США по теме Донбасса. Рябков подчеркнул, что Вашингтон "навязывают" свою тональность по этому вопросу.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор президентов США и Украины, в котором Джо Байден выразил решительную приверженность Киеву и отметил, что Вашингтон готов поддержать Украину по вопросу кризиса в Донбассе.

Позднее Владимир Зеленский отметил, что Украина готова дать отпор в случае наступления российской армии. Он заявил о возможном вступлении Украины в НАТО. Зеленский призвал альянс усилить свое присутствие в Черном море из-за милитаризации России в регионе. Пентагон отказались комментировать слова украинского лидера. При этом представитель Кремля отметил Дмитрий Песков, что вступление Украины в альянс только навредит стране. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что нельзя принимать такого решения абстрагировавшись от мнения людей.

Ранее Песков заявил, что передвижения российских военных внутри России никого не касается, речь идет исключительно о безопасности границ РФ.