Псаки: США не планируют объявлять на этой неделе об ужесточении санкций против РФ

США не планируют объявлять на этой неделе об ужесточении санкций против РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов заявила, что власти США не планируют объявлять на этой неделе об ужесточении санкций против РФ.

"На этой неделе? Да [объявлено не будет]. Я не будут исключать [что-либо относительно] дальнейшего" - ответила Псаки.

Она отметила, что в Белом доме еще не завершили обзор "недружелюбных" действий России.

"Наше внимание концентрируется... Обзор все еще продолжается. [На это требуются] недели, а не месяцы. Недели, а не месяцы. Мы оцениваем вызывающие тревогу действия России и российского правительства, решаем, где будут последствия, как говорил президент [США Джо Байден]. Видимые и невидимые. И мы надеемся, что вскоре сможем сказать больше на этот счет", - отметила Псаки.

Напомним, США выражали намерение ввести против Москвы санкции из-за так называемых "недружелюбных" действий. Так, в этот список входит строительство газопровода "Северный поток-2" и якобы наращивание военного присутствия в Черном море и на границе с Украиной (в регионе действительно проходят войсковые маневры в рамках регулярной проверки боеготовности). Особенную обеспокоенность по последнему сюжету выражает Киев, при том что украинские власти продолжают сознательно обострять ситуацию в Донбассе и наращивать свои военные силы вдоль линии разграничения.