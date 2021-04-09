Британия собирается определиться с возобновлением зарубежных поездок в мае 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские власти могут решить вопрос по возобновлению зарубежных поездок в начале мая 2021 года с введением классификации по «системе светофоров»: «зеленым», «желтым» и «красным» спискам, в которых будет указано, каким образом граждане, посетившие в другую страну, должны проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, а также проходить процесс самоизоляции по возвращении в Великобританию.

Как перелает The Guardian, министерство транспорта королевства представит «список наблюдения», в котором будут определены страны с вероятностью перехода с «зеленого» на «желтый» уровень, что поможет британцам тщательнее планировать свой отдых. Тем не менее ведомство уточнило, что даже с использованием подобных списков возможно моментальное изменение статуса той или иной страны.

Как ожидается, что в начале мая этого года британские министры дадут окончательный ответ по вопросу поездок за рубеж для своих граждан и предоставят списки стран со статусами по ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

На сегодняшний день в список стран с самым высоким уровнем заболеваемости попадают США, Израиль, Чили и Мальдивы. «Красный список» действует с начала января и по большей части он касается Южной Америки и Южной Африки. По прибытии граждане помещаются на карантин в отелях правительства Великобритании.

Британцы, прибывающие из стран «зеленого списка», должны будут в обязательном порядке пройти ПЦР-тест, но самоизоляция или прохождение иных тестов в таком случае не требуется.

Если гражданин возвращается из стран «желтого списка», то он должен пройти тест перед отъездом, изолироваться на десять дней после поездки, а также пройти тестирование на второй и восьмой день по прибытии в страну.