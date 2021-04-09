В России выявили 9 150 новых случая коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 9 150 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 9 апреля 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 623 984 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших выявили в столице, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2421. Второе место по количеству заболевших за Санкт-Петербургом с показателем 703 случая. Тройку замыкает Московская область с 594 заболевшими.

Среди новых заразившихся около 13,1 процента не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 402 летальных исхода, а выздоровели 9 662 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 102 247 заразившихся, всего вылечились 4 248 700 пациентов.