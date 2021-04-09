Захарова назвала иллюзией надежды Украины решить конфликт в Донбассе силовым путем

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев живет иллюзией решить конфликт в Донбассе военным путем. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на то, что Киев стягивает силы к линии соприкосновения, наращивая «истерию о мифической российской угрозе».

По ее словам, обстановка в Донбассе остается сложной и имеет тенденцию к обострению, а причиной тому она называла «воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны».

Захарова заявила, что на юго-восток страны стягиваются техника и войска, а также обновляются мобилизационные планы и происходит призыв резервистов. Кроме того, она подчеркнула, что в украинских СМИ активно «нагнетается информация о мифической российской угрозе».

Как отмтеила дипломат, Москва призывает Киев вместо военных провокаций заниматься реализацией Минских договоренностей.