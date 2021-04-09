В России создадут новейшего робота для разминирования

В России создают новейший робототехнический комплекс для разминирования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для ВС РФ разрабатывается новейший тяжелый робототехнический комплекс разминирования. Об этом рассказали журналистам в Минобороны России.

Сегодня, 9 апреля, министр обороны Сергей Шойгу ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где проверил реализацию государственного оборонного заказа. На предприятии разрабатывают робототехнические комплексы для разных направлений.

- Начальник инженерных войск генерал-лейтенант Александр Ставицкий проинформировал, что в настоящее время, помимо "Урана-6", который уже поставляется в войска, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию тяжёлых роботов разминирования. Новые комплексы будут предназначены для разминирования местности уже от существенно более мощных противотанковых мин, — сообщили в ведомстве.

Выпуск первых опытных образцов ожидается в 2022 году.

Ранее в России собрали первый компьютер, полностью состоящий из произведенных в России деталей. В дальнейшем компания-разработчик планирует выпускать серверы, коммутаторы, блоки питания, консоли управления российского производства.