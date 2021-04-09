Захарова назвала «гипотетической глупостью» возможность переноса из Минска заседаний по Донбассу

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможность переноса переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну является «гипотетической глупостью». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это гипотетическая глупость, которую слышим от представителей Киева в разных областях. Как, например, заявления об украинском русском языке. Это - старая идея. Чем продиктованы высказывания?», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что в рамках контактной группы эта тема не обсуждается.

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что для проведения переговоров «в реальной жизни» придется искать другую страну и другой город. По его словам, такая позиция Киева объясняется не тем, что в Минске проходят протесты, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием России, и в таком случае у Киева «нет доверия к этой территории».