Специалист по звукоизоляции подсказал, как добиться тишины в новостройке

Специалист по звукоизоляции подсказал, как сделать квартиру в новостройке тихой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперт по звукоизоляции и акустике помещений, кандидат технических наук Александр Боганик посоветовал, на что нужно обратить внимание при покупке жилья в новостройке, чтобы добиться тишины в квартире.

Если застройщик не заинтересован в решении вопроса звукоизоляции, то в ход идут душевые материалы. Если же заявляется о «хорошей звукоизоляции», то ценник квадратного метра будет чуть выше.

- При выборе квартиры обратите внимание на ее расположение в плане дома. Комфортнее будет в той, где комнаты для отдыха граничат с соседями через коридоры, санузлы или «кухня к кухне», - рассказывает эксперт в беседе с ФАН.

Большинство советских типовых проектов выполнены именно по такому плану, но сегодня застройщик часто игнорирует эти нормы.

- Порой можно встретить варианты, когда рядом с жилой комнатой расположены машинное отделение лифтов или вентиляционная камера всего здания. Это принесет много проблем и посторонних шумов, - говорит Александр Боганик.

Не стоит выбирать варианты, где ваша спальня будет граничить с гостиной соседней квартиры. Не менее проблемным окажется соседство спальни с входной группой подъезда, лифтовой шахтой или техническим помещением.

- Только правильная планировка и качественные изоляционные материалы помогут создать правильный акустический климат, - заключает эксперт.