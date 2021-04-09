Более 2,1 млн литров нелегального алкоголя изъято в России с начала года

Названы регионы — лидеры по количеству изъятий нелегального алкоголя Фото: Антон ФОКИН

В первые два месяца 2021 года в России из незаконного оборота было изъято более 2,1 миллиона литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования, наибольшее количество таких изъятий пришлось на регионы Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов.

Как сообщают эксперты, с 2015 года в России было изъято более 133 миллионов литров нелегального спиртного. Кроме того было ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов и демонтировано более семи тысяч единиц технического оборудования, передает RT.

Напомним, ранее директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, как распознать в магазине поддельный алкоголь. Эксперт пояснила, что в настоящее время в крупных розничных сетях нелегальной спиртной продукции нет, однако проверить подлинность каждого отдельного напитка покупатель может через специальное мобильное приложение, передает телеканал «360».