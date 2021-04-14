Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру

Пожарный Илья Белецкий погиб во время эвакуации людей из горящего здания. Он награждён орден Мужества посмертно. Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества четырёх спасателей, принимавших участие в тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Пожарный Илья Белецкий награждён посмертно, сообщили в Кремле. Также к награде представлены Антон Соколов, Борис Старковский и Константин Старцев.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - сказано в заявлении на сайте Кремля.

Напомним, в понедельник, 12 апреля 2021 года, произошёл крупный пожар в историческом здании предприятия Невская мануфактура. Пожару присвоили наивысший ранг сложности, а к его тушению привлекли несколько десятков машин МЧС. Спасатели эвакуировали всех жителей ближайших домов, но возгорание перебросилось на частный дом и хостел, стоящие рядом. Пожар удалось локализовать только спустя 10 часов.

Сайт KP.ru вёл трансляцию событий при пожаре и сообщил, что утром 13 апреля был задержан генеральный директор Невской мануфактуры.

При тушении огня погиб командир отделения пожарной части Илья Белецкий, а Соколов и Тарковский получили ожоги 40-50% поверхности тела.