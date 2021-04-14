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Общество14 апреля 2021 18:12

Путин наградил орденами Мужества пожарных, тушивших Невскую мануфактуру

Спасатель Илья Белецкий награждён посмертно
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пожарный Илья Белецкий погиб во время эвакуации людей из горящего здания. Он награждён орден Мужества посмертно.

Пожарный Илья Белецкий погиб во время эвакуации людей из горящего здания. Он награждён орден Мужества посмертно.

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом Мужества четырёх спасателей, принимавших участие в тушении "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Пожарный Илья Белецкий награждён посмертно, сообщили в Кремле. Также к награде представлены Антон Соколов, Борис Старковский и Константин Старцев.

- За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - сказано в заявлении на сайте Кремля.

Напомним, в понедельник, 12 апреля 2021 года, произошёл крупный пожар в историческом здании предприятия Невская мануфактура. Пожару присвоили наивысший ранг сложности, а к его тушению привлекли несколько десятков машин МЧС. Спасатели эвакуировали всех жителей ближайших домов, но возгорание перебросилось на частный дом и хостел, стоящие рядом. Пожар удалось локализовать только спустя 10 часов.

Сайт KP.ru вёл трансляцию событий при пожаре и сообщил, что утром 13 апреля был задержан генеральный директор Невской мануфактуры.

При тушении огня погиб командир отделения пожарной части Илья Белецкий, а Соколов и Тарковский получили ожоги 40-50% поверхности тела.