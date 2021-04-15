Песков: вероятные новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятные новые санкции с американской стороны не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом в четверг, 15 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия осуждает санкционные устремления Соединенных Штатов и будет отвечать на них по принципу взаимности, чтобы обеспечить свои интересы.

- Мы считаем эти санкционные устремления незаконными. Здесь будет действовать принцип взаимности. Вероятно, сообщения американских СМИ о новых санкциях – это слив. Понятно, что дыма без огня не бывает. Дождемся, если будут объявлены какие-то конкретные решения властей США, - отметил Дмитрий Песков.

Он отметил также, что организовать двустороннюю встречу Путина и Байдена в ближайшие несколько недель не получится, вопрос по-прежнему находится на стадии анализа.

Как писал сайт kp.ru, ранее помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе встречи с послом США Джоном Салливаном пообещал решительный ответ Москвы на возможное введение новых санкций против России с американской стороны.