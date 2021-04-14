Юрий Ушаков пообещал решительный ответ Москвы на возможное введение новых санкций США

Посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову в Москве. Об этом в среду сообщил источник РИА Новости в МИД РФ.

"В ходе беседы было сказано, <...> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — сказал собеседник агентства.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов США и России. Байден подтвердил намерение Вашингтона выстраивать стабильные отношения с РФ. Глава Белого дома предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон ждет от России более предсказуемой политики. В ответ на это, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в последние десять лет США сами ведут непредсказуемую политику, поэтому не должны ждать иного подхода к себе от других государств.