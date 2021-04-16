ЕС не будет публично обсуждать возможность введения новых санкций против России Фото: REUTERS

Европейский союз не будет публично обсуждать возможность введения новых санкционных мер в отношении Москвы. Такое заявление сделал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, уточнив, что подобные вопросы рассматриваются в закрытом режиме.

«Когда дело касается будущих санкций, а вы знаете, у нас есть несколько санкционных режимов, действующих против России за различные … мы никогда не обсуждаем (публично) процесс подготовки дальнейших санкций», - заявил представитель ЕС.

Стано также напомнил, что все санкционные меры Брюсселя постоянно пересматриваются и всегда есть возможность их расширить или сузить, а также отмтеил, что если рассматривать эффективность воздействия ограничений, «всегда лучше, когда международное сообщество работает вместе, отвечая на нарушение международного права или на вещи, которых не должно было произойти, такие, как действия России против Украины».

Напомним, ранее глава ведущей фракции Европарламента, немецкий политик Манфред Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против Москвы. По его словам, Россия якобы «продолжает курс опасных провокаций». Он предложил подумать о возможном вводе ограничений против российской стороны в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, который отбывает срок по делу «Ив Роше».

Днем ранее, 15 апреля, Вашингтон вновь ввел санкции в отношении Москвы, а также выслал десять российских дипломатов из США.