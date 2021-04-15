Любимая американская игра на нервах: Зачем США вводить санкции сразу после разговора Байдена с Путиным

15 апреля американцы объявили о введении новых санкции в отношении России. Фото: REUTERS

Новый пакет называется примерно так: «санкции, направленные на противодействие агрессивной и вредоносной деятельности российского правительства»

КАКИЕ САНКЦИИ ВВЕЛИ США

- ограничения на операции с российским госдолгом: с 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, Центробанка, Минфина или Фонда национального благосостояния.

- санкции в отношении шести российских технологических компаний (власти США утверждают, что они помогают российским спецслужбам в кибератаках);

- санкции в отношении 16 физических и 16 юридических лиц. Среди них первый замглавы администрации президента Алексей Громов и руководитель телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич (их обвиняют во вмешательстве в американские выборы);

- санкции в отношении пяти физических и трех юридических лиц (из-за присоединения Крыма к России);

- высылка десяти сотрудников российского посольства в Вашингтоне (обвиняют в работе на спецслужбы);

Зачем Вашингтон продолжает душить Россию санкциями, когда уже и президенты договорились всё обсудить лично, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал политолог Георгий Бовт.

ГЛАВНОЕ НЕ САНКЦИИ, А НЕРВЫ

- Как расценивать новые санкции со стороны США?

- Это очередной шаг на пути санкционного удушения. Эти санкции сами по себе не являются страшными, но они очередные. У США такая политика: добавлять по ложке дёгтя, пока вокруг страны (в данном случае нашей) не создастся международное напряжение. Чтобы страну воспринимали как токсичную и опасались вести с ней дела.

Политолог Георгий Бовт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Зачем это нужно Вашингтону?

- Работают не сами санкции, а их угроза - мы видим скачки курса рубля и прочие эффекты от ожидания санкций. Уже были некоторые исследования, которые показали, что американские санкции, которые накладывали в обилии вводились в ХХ веке, имели эффективность 30-35%. Но были также исследования, что эффективны не столько санкции, сколько обещания их снять. Вот смотрите: после звонка Байдена Путину рубль сильно укрепился. Тогда снялась геополитическкая напряженность. Сейчас она опять появилась. А это очень нервирует тех, кто хочет работать с Россией.

КОМПРОМИССОВ НЕ БУДЕТ

- Сегодня Байден звонит и говорит, что нужна нормализация отношений, завтра вводит санкции. Где логика?

- В логике американцев нет противоречия, хотя нам её понять очень трудно. Они следуют своим законам. Закон предписывает конгресс вводить санкции, если разведка докладывает о вмешательстве в выборы. Доклад был. Попытки вмешательства зафиксированы. Американцы рассуждают: «Ну а что тут обижаться? У нас такой закон. Сотрудничать мы всё равно хотим, поэтому давайте встречаться, договариваться». Но договориться получится разве что на американских условиях — компромиссов от них ждать бесполезно.

- Но вмешательство так никто не доказал.

- Они пришли к выводам о том, что это было не столько вмешательство в виде хакерских атак. «Руку России» непосредственно в подсчете голосов они не зафиксировали. Они считают, что были попытки влияния на исход выборов в виде пропаганды. То есть нас обвинили в том, что мы не так освещали американскую избирательную кампанию.

- Как понять – не так?

- Может, и наша вина в этом есть. «Комсомолка» недостаточно хвалила Байдена, например. И теперь целой стране из-за нас прилетело. Или пропагандисты с государственных телеканалов как-то злобно отзывались. То есть наказывают за распространение каких-то нехороших новостей о Байдене. Например, что его сын на Украине коррупцией якобы занимался.

ВОЙНА НА УКРАИНЕ НЕ НУЖНА США

- Но войны-то в Донбассе не будет?

- Рассуждения о том, что после звонка Байдена Путину вероятность обострения в Донбассе резко уменьшилась, я не очень разделяю. Американцы не хотят большой войны, и звонок никак не повлиял на возможность её развёртывания.

- Будет ли потепление в отношениях России и США?

- Думаю, этот «пряник» можно отнести годы на 2030-е

КАК САНКЦИИ ОТРАЗЯТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

С этим вопросом мы обратились к руководителю Центра политэкономических исследований Института нового общества, Василию Колташеву.

- Рынок уже отреагировал падением рубля. Это реакция в целом на американскую политику наращивания напряжения. Сами по себе американские санкции - не проблема. Кроме возможности покупать облигации напрямую - ничего не меняется. А мы спокойно проживём и без этого. Был запрет американцам кредитовать российскую экономику - никто от этого сильно не страдал. Если надо такое сотрудничество наладить - можно это делать через офшорные прокладки. Вообще цель США в том, чтобы помешать российской экономической устойчивости перейти в реальный подъём.

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