В Евросоюзе заявили, что вопрос о членстве Украины в ЕС сейчас не стоит

Источник в Евросоюзе прокомментировал возможность членства Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза обладает огромным потенциалом, но вопрос о членстве Украины пока не стоит, сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе.

- Мы должны достичь успеха в реализации соглашения (об ассоциации), у которого есть огромный потенциал для развития экономики Украины, социальной сферы. Украина - европейская страна, и как европейская страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сейчас это не стоит в повестке, - передаёт РИА Новости слова источника в ЕС.