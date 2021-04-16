Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в "Нормандском формате"

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что настроен на разговор с тремя лидерами «Нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) в том числе и со своим российским коллегой Владимиром Путиным, для обсуждения ситуации в Донбассе

Как отметил президент Украины, 19 апреля состоится заседание советников «Нормандской четверки», но он рассчитывает на встречу на высшем уровне.

«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах "Н-4" ("нормандский формат"), где вопросы решают четыре лидера», - заявил украинский лидер.

Кроме того, после этой встречи советников «Нормандской четверки» глава незалежной рассчитывает на восстановление режима прекращения огня в Донбассе.

Зеленский также сообщил, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель поднимался вопрос о членстве Киева в Европейском союзе.