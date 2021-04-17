Задержанный в Петербурге украинский консул получил более 56 тысяч долларов за 2020 год

Александр Сосонюк. Фото: Facebook

Появились подробности о доходах и недвижимости задержанного в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

По информации из его декларации о доходах, дипломат за минувший год получил около шести тысяч долларов (173 тысячи гривен) заработной платы, а также 50 тысяч долларов (1,4 миллиона гривен) в виде компенсационных выплат.

Кроме того, в соответствии с данными декларации за 2020 год, Александр Сосонюк женат и воспитывает двоих детей. На территории России украинский консул арендует квартиру и вместе со своей супругой владеет двумя квартирами в Ровно и в украинской столице.

Напомним, сегодня ФСБ России сообщила о задержании Александра Сосонюка в ходе его встречи с российским гражданином для получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов страны.

Как сообщал сайт kp.ru, в МИД Украины заявили, что уже готовят ответные меры относительно российских дипломатов.