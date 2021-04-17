Украинский консул Александр Сосонюк задержан в Санкт-Петербурге

Александр Сосонюк. Фото: Facebook

Сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали с поличным в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что украинский дипломат был задержан в ходе встречи с гражданином России.

- Вчера в Санкт-Петербурге во время встречи с гражданином России при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ, был задержан с поличным дипломат из Украины – консул украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, - цитирует заявление агентство ТАСС.

Представитель ФСБ отметили, что данная деятельность консула не совместима со статусом дипломатического работника, а также имеет явный враждебный характер по отношению к российской стороне. К украинскому консулу применят меры по нормам международного права.