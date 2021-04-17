На похоронах принца Филиппа прозвучала русская молитва Фото: REUTERS

Русская молитва "Со святыми упокой Христе души раб твоих" прозвучала во время отпевания супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа.

Отмечается, что службу в часовне святого Георгия Виндзорского замка провел настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Во время службы небольшой хор из четырех человек исполнил молитвы и музыкальные фрагменты, которые были выбраны герцогом Эдинбургским еще при жизни для церемонии собственных похорон. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Британия проводила в последний путь супруга королевы Елизаветы II. Похороны принца Филиппа 17 апреля 2021 года, скончавшегося в возрасте 99 лет, прошли в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. Герцога Эдинбургского похоронили в фамильной усыпальнице в часовне Святого Георгия.

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