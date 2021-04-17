Одиночество и слезы королевы Елизаветы: В Великобритании похоронили принца Филиппа

Королева Елизавета II на похоронах своего мужа принца Филиппа Фото: REUTERS

В траурной церемонии приняли участие только 30 представителей династии Виндзоров и ближайших соратников принца-консорта. Проститься с Филиппом собрались его дети. Старшие - Чарльз и Анна - шли первые за катафалком, на котором разместили гроб с телом герцога Эдинбургского. Следом - Эндрю и Эдвард, а также многочисленные внуки, среди них - принцы Уильям и Гарри. Гарри держался в стороне от кузена Питера Филлипса, первого внука герцога Эдинбургского, и брата Уильяма.

Принц Чарльз Фото: REUTERS

Следом за процессией ехал автомобиль, в котором находилась Елизавета II.

Принц-консорт Филипп умер 9 апреля во сне в Виндзорском замке. Он не дожил до своего 100-летнего юбилея буквально два месяца. В начале этого года герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце и провел в больнице 28 дней - это стало самым длительным пребыванием принца в клинике за всю его жизнь.

Торжественная церемония. Фото: REUTERS

ГРЕЦИЯ, ДАНИЯ, САБЛЯ И ФУРАЖКА

До похорон тело герцога Эдинбургского находилось в личной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. Гроб был покрыт личным штандартом принца, который содержит в себе отсылки к его происхождению: три льва и сердца, перенятые с герба Дании (прадедом Филиппа был король Дании Кристиан IX), белый крест с флага Греции (Филипп родился в Греции и до брака носил титул принца Греческого и Датского), черно-белые полосы - символы семьи Маунтбеттенов (род по матери), замок - символ Эдинбурга. Сверху были возложены персональная сабля и флотская фуражка герцога.

Фуражка на гробе принца Филиппа Фото: REUTERS

Гроб с телом принца в часовню Святого Георгия доставили на специальном автомобиле-катафалке защитного цвета, в модификации которого Филипп лично принимал участие еще в 2016 году.

Прощальный салют Фото: REUTERS

Вдоль дороги выстроились члены королевской семьи, супруги принцев, а также британские военнослужащие пехоты, флота и ВВС, чтобы почтить память человека, который посвятил многие годы военной карьере и, в частности, службе во флоте.

Церемония прощания прошла в Соборе Святого Георга. Фото: REUTERS

30 ВИНДЗОРОВ

Путь от Виндзорского замка до часовни Святого Георгия занял около 20 минут, а сама церковная служба - не более часа. На нее были допущены исключительно Виндзоры и личный секретарь Филиппа. Все участники находились в церкви в черных защитных масках и соблюдали социальную дистанцию.

Кейт Мидлтон Фото: REUTERS

Елизавета II сидела в первом ряду напротив гроба с телом своего супруга совершенно одна из-за ограничений на фоне коронавируса. В ее глазах были видны слезы и горечь утраты. Видимо, из этических соображений во время телетрансляции ее показывали реже остальных членов королевской семьи.

Впечатление изгоев производили принц Эндрю и принц Гарри. Они сидели на одной скамье по разные ее концы в одиночестве. Ранее Эндрю оказался замешан в скандале по совращению малолетних, а Гарри - отказавшись от королевских титулов.

Принцы Гарри и Уильям. Фото: REUTERS

МОСТ ЧЕРЕЗ ФОРТ

После службы, которую провел архиепископ Кентерберийский, тело принца Филиппа похоронили в королевской усыпальнице.

Королева Елизавета II у гроба своего мужа Фото: REUTERS

Сам прин-консорт распорядился, чтобы его похороны проходили без лишнего шума и максимально сдержанно. Поэтому он был противником того, чтобы его гроб выставляли для публичного прощания.

Королева в Соборе Святого Георга. Фото: REUTERS

К слову, Букингемский дворец готовился к смерти герцога заранее. Был разработан сценарий похорон, получивший название Forth Bridge (Мост через Форт). Ожидалось, что проститься с принцем соберутся десятки тысяч британцев и для организации безопасности потребуется привлечь тысячи полицейских и военных, но эти планы кардинально изменила пандемия коронавируса.

Простые британцы прощаются с принцем. Фото: REUTERS

Тем не менее, тысячи британцев принесли цветы к Виндзорскому замку, усыпав ими лужайки.