Посол призвал Германию сыграть "ведущую роль" в вопросе становления Украины членом НАТО Фото: REUTERS

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал властей Германии как можно скорее и без условий добиться вступления его страны в НАТО.

По его мнению, представители ФРГ должны помочь его стране как минимум из-за исторической ответственности, которую Германия несет перед украинцами.

- Германия в особенности, как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если", - приводит слова украинского дипломата изданию Welt am Sonntag, которому он дал интервью.

Накануне сообщалось, что украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал Запад вернуть Украине статус ядерной державы. Он отметил, что его страна нуждается в современном оружии, а Киев рассчитывает на поддержку Германии.