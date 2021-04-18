МИД Сирии осудил направление дополнительных сил США и НАТО к российским границам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Сирии выступило с резкой критикой действий США и НАТО по наращиванию своего воинского контингента у российских границ Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве указали на серьезную угрозу мировой безопасности.

«Сирия осуждает направление дополнительных вооруженных сил США и НАТО к границам России, что может создать серьезную угрозу международному миру и безопасности», - приводит сирийское государственное агентство SANA заявление МИД Сирии.

В министерстве отметили, что такие «американские шаги» являются «вопиющим вмешательством» в дела других стран.

Напомним, Вашингтона сообщил о возможности рассмотреть вопрос увеличения постоянного присутствия американских военных на Украине. Сегодня на постоянной основе в незалежной находятся 160 военнослужащих американского контингента. Незадолго до этого по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил США C-130J Hercules прибыли в Киев, ранее на Украину прибыли еще не менее трех американских военно-транспортных самолетов.