На Украину за сутки прибыли еще два военных самолета США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки по меньшей мере два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов C-130J Hercules прибыли в Киев. Такие данные приводят западные авианаблюдатели, отследившие маршрут воздушных судов по сигналам бортовых транспондеров.

Как уточняется, один из военных самолетов прибыл в Украину из немецкого города Штутгарта, где находится американская военная база, дугой - из Риги.

Ранее, в период со 2 по 6 апреля на Украину прибыли не менее трех американских военно-транспортных самолетов. Два лайнера, C-130J Hercules и C-17 Globemaster III, прибыли в Киев с американской авиабазы Рамштайн в Германии. Еще один тяжелый транспортник C-17 после трансатлантического перелета из США совершил посадку во Львове.

Напомним, Вашингтон также уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море. Корабли по очереди пройдут через пролив 14 и 15 апреля и вернутся 4 и 5 мая.