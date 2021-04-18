В Белоруссии заявили об увеличении числа иностранных военных у границ страны

В Беларуси рассказали о наращивании иностранного военного присутствия у границ страны Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков заявил о наращивании иностранного военного присутствия у границ Беларуси.

- Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается, — сообщил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Арчаков рассказал, что в 2020 году в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В этом году либо прошло, либо известно о проведении еще 30 учений.

Ранее командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб рассказал о совместных военных учениях с армией России. Также в этом году планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".