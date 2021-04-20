Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая 2021 Фото: REUTERS

Благодатный огонь прибудет из Иерусалима в Москву к патриаршему пасхальному богослужению 1 мая. Об этом говорится на сайте Фонда апостола Андрея Первозванного, который посвящен принесению святыни.

«В 2021 году, в девятнадцатый раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя», - сообщается на сайте.

Впервые в истории современной России Благодатный огонь привезли из Иерусалима в Москву в 1992 году. Поездку на Святую землю осуществляется при поддержке Фонда Андрея Первозванного в рамках программы «Просите мира Иерусалиму», которая организована с 2003 года.

Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня, а именно в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова. Для верующих Схождение огня - доказательство божественности, поскольку он зажигается сам по себе. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

Напомним, в прошлом году схождение Благодатного огня произошло в 13:50 по московскому времени 18 апреля, но из-за распространения коронавируса торжественная церемония прошла без паломников. От лица российских паломников частичку Благодатного огня принял российский посол в Израиле Анатолий Викторов.