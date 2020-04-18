2020-04-18T14:17:26+03:00
В мире

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В 2020 году из-за пандемии коронавируса на торжественной церемонии не было паломников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Верующие по всему миру приветствуют схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.Верующие по всему миру приветствуют схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.Фото: www.youtube.com
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Верующие по всему миру приветствуют схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Торжественная церемония прошла без паломников из-за пандемии коронавируса, но лишь часть присутствующих служителей церкви были в медицинских масках.

Ежегодное схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь сходит в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня. В этом году чудо произошло в 13:50 по московскому времени.

Первым делом представители Иерусалимского Патриархата доставят Благодатный огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима. Оттуда представители многих стран разнесут его по миру.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Путь Благодатного огня в Россию начался с посла страны в Израиле Анатолия Викторова. Он доставит его в аэропорт Бен-Гурион, чтобы передать представителям Фонда Андрея Первозванного.

Церемония каждый год проходит в одном и том же установленном регламенте, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на Землю. Для верующих Схождение огня - доказательство божественности, поскольку он зажигается сам по себе.

Схождение Благодатного огня: прямая трансляция.Из-за угрозы распространения коронавируса это значимое религиозное событие проходит без паломников

ИСТОЧНИК KP.RU

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