Закон об использовании знака прессы на массовых мероприятиях прошел второе чтение в Госдуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума приняла во втором чтении проект закона о штрафе за незаконное использование на массовых мероприятиях знака пресса.

Согласно документу, за использование в ходе публичного мероприятия отличительного знака представителя СМИ, предусмотренного положениями федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», лицом, не имеющим права на это право, планируется ввести штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов, которые работают на массовых мероприятиях, в том числе митингах. Согласно правилу, бейдж представляет прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см из бумаги белого цвета. Кроме надписи «Пресса», отличительный знак должен содержать идентификационные данные журналиста, его фото, инициалы, фамилию, название СМИ, подпись главного редактора издания, а также дату выдачи бейджа и срок его действия.