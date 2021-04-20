В ПАСЕ извинились перед Петром Толстым за действия украинского депутата. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ПАСЕ извинились перед вице-спикером Госдумы РФ Петром Толстым за действия украинского депутата Алексея Гончаренко. об этом сообщил сам глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Оскандалившийся сегодня Гончаренко вынудил коллег по политической группе в ПАСЕ краснеть из-за своего возмутительного поведения. Получил письмо от лидера консерваторов Йена Лиддел-Грейнджера, который извиняется за грубость украинского коллеги и его очередные выходки», — написал Толстой в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Гончаренко предпринял свои скандальные действия в тот момент, когда парламентарии должны были задать вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Мы безоговорочно извиняемся за грубость и не поддерживаем такое поведение», — говорится в письме ПАСЕ.

Ранее во вторник, 20 апреля, украинский депутат Алексей Гончаренко во время выступления на заседании ПАСЕ достал украинский флаг. Ему было сделано замечание и предъявлено требование покинуть зал.

Ранее украинский депутат уже позволял себе подобное поведение. Он неоднократно высказывал неоднозначное фразы в адрес России.