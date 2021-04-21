Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 апреля 2021 15:57

Мурашко заявил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения отметил, что активное участие граждан в вакцинации является важным фактором победы над вирусом
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса

Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ продолжает увеличиваться.

- Сделать это можно в 5427 стационарных и 1524 мобильных пунктах вакцинации. И их число мы продолжаем расширять. Активное участие граждан в вакцинации является важнейшим условием нашей победы над пандемией, — сообщил министр здравоохранения в разговоре с журналистами.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ стала управляемой. Мурашко рассказал, что был риск наложения эпидемиологического сезона гриппа на пандемию коронавируса, однако были приняты усилия по повышению охвата вакцинации, и в России впервые привились от гриппа более 60% населения.

Также Мурашко заявил, что Минздрав РФ ведет переговоры о завершении процедуры внесения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире