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Здоровье18 апреля 2021 18:23

Минздрав ведет переговоры о внесении вакцины "Спутник V" в список ВОЗ

Ранее в МИД РФ заявляли о росте спроса на российский препарат в Европе
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Минздрав России ведет переговоры о завершении внесения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ

Минздрав России ведет переговоры о завершении внесения вакцины "Спутник V" в список ВОЗ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России ведет переговоры о завершении процедуры внесения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

- Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения, — сообщил Мурашко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России ожидают завершения регистрации вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения и Евросоюзе. Она сообщила, что спрос на российскую вакцину "Спутник V" растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии, и Москва надеется, что рассуждения в Еврокомиссии об отсутствии необходимости в централизованных закупках не скажется на регистрации вакцины в Европе.

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