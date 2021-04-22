В США назвали разумными предложения Путина на саммите по климату

В США назвали разумными предложения Владимира Путина на саммите по климату Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил о разумности и дальновидности озвученных президентом России Владимиром Путиным тезисов по борьбе с изменениями климата.

- Я слушал сегодня выступление президента Путина и считаю, что оно было довольно рациональным. Оно содержало ряд достойных и дальновидных тезисов о вопросах, которые мы захотим изучить и по которым можем работать сообща. И он говорил сегодня об этом, о такой возможности, — сказал Керри по итогам первого дня саммита.

Напомним, 22 апреля Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите по климату. Российский лидер заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране. А также Путин назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.