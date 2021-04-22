Путин: Россия заинтересована в международных усилиях по климату

Россия заинтересована в международных усилиях по климату. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на онлайн-саммите по климату, 22 апреля, назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.

- Россия заинтересована в активизации международных усилий по климату, приглашает все страны подключиться к совместным проектам по борьбе с изменением климата, обращает внимание, что 45% энергобаланса России - низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, - сказал российский лидер.