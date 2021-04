Белоруссия ввела контрсанкции против Запада

Белоруссия ввела ответные санкции против Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Республика Беларусь утвердила перечень ответных мер на санкции Запада, включающий список иностранных компаний, товары которых будут запрещены в стране.

- Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года №240, — гласит сообщение пресс-службы правительства республики.

В список запрещенных компаний вошли LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF, которой принадлежат товарные знаки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME.

Ранее премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко заявил, что власти страны будут вводить санкции против западных стран "очень точечно", а не "применять санкционные дубинки направо и налево", как это делает Запад. Белорусские власти будут в этом вопросе "более чистоплотными", отметил премьер.