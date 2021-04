Читатели Times об учениях на юге России: "Путин снова переиграл Запад"

Читатели британской газеты Times прокомментировали публикацию об отводе российских подразделений в места постоянной дислокации после завершения военных манёвров. В материале сказано, что такое решение снизит напряжение на востоке Украины.

Многие из читателей, прокомментировавших материал Times, поддержали решение российской стороны.

- Россия ясно все всем показала, и теперь её войска могут возвращаться домой, - считает пользователь под ником Oldbolter

- Действия Путина потрясли Западную Европу и заставили напрячься США. Украина — это не та высота, за которую НАТО готова проливать кровь. А вот для России она имеет экзистенциальное значение. Теперь это все понятно, - написал под публикацией This week I have been mostly reading Mad Mel.

- Путин еще раз переиграл Запад! - добавил читатель под ником Kevin Laughlin.