Суд приговорил к шести годам колонии блогера Reeflay, в трэш-стриме у которого умерла девушка. Фото: кадр из видео

Раменский суд в Подмосковье приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка, известного под ником Reeflay, в квартире которого девушка умерла во время трэш-стрима. Об этом во вторник, 27 апреля, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Сообщается, что суд согласился с мнением прокуратуры и признал блогера виновным в совершении преступления по части четвертой статьи 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека).

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате черепно-мозговой травмы. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились. В ходе расследования также проведены психолого-психиатрическая экспертиза, осмотр места происшествия с участием обвиняемого, проверки показаний на месте, очная ставка и иные следственные действия. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Ночью на 2 декабря минувшего года Решетняк в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой. Из-за возникшего во время стрима конфликта блогер стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. Стрим ненадолго прервался, а после его возобновления подписчики попросили блогера показать девушку. Только тогда Решетняк понял, что она находится без сознания.

Умерла потерпевшая до приезда медиков скорой помощи. Причиной смерти девушки стало сдавление головного мозга гематомой, которая образовалась из-за причиненной ей блогером закрытой черепно-мозговой травмы.