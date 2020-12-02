Блогер Reeflay выгнал на мороз беременную подругу, а потом покаялся в стриме на фоне ее мертвого тела

Блогер Стас Решетников оставил на морозе на балконе беременную подругу. Девушка погибла. Фото: Кадр видео

История смерти беременной женщины, случившейся во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay) оказалась реальной. Долгое время фанаты блогера уверяли, что их разыграли, мол тело ненастоящее, а врачи, которые пришли в квартиру – переодетые актеры. Масло в миф про фейк подлили и правоохранительные органы.

- Не было никаких смертей в прямом эфире, - официально заявляли kp.ru силовики.

Но оказалось, поиски погибшей затянулись лишь от того, что долгое время ее смерть не проходила как криминальная, а саму трансляцию полиция и вовсе не заметила.

- По факту гибели женщины в Раменском районе Московской области возбуждено уголовное дело, - сообщила kp.ru Татьяна Иванова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

По одной из версий, причиной смерти женщины могло стать переохлаждение, однако официального подтверждения пока нет. При этом сам блогер в эфире взял вину на себя: «я виноват, закрыл ее на балконе». Тело погибшей направлено на экспертизу, которая покажет в том числе и наличие наркотиков в ее крови. Напомним, поздно вечером во вторник, 1 декабря, столичную полицию завалили странными звонками из разных регионов страны. Звонившие уверяли, что смотрят стрим (прямой эфир прим. ред.) блогера, в кадре у которого лежит мёртвая женщина. Но потом врачи и полиция на экране трансляции все-таки появились. Медики, по словам блогера, констатировали смерть девушки. И тут он стал причитать и во всем винить себя. Прямой эфир он отключил только, когда в квартиру вошли полицейские.

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