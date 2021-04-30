США предупредили Россию об "ответе" за прекращение работы "Радио Свобода"*

Власти США могут "ответить" Москве, в случае. если та "продолжит" предпринимать шаги, направленные, по мнению Вашингтона, на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции "Радио Свобода / Свободная Европа"* ("РСЕ/РС", признана в России СМИ-иноагентом). Такое предупреждение сделал во время выступления на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

- Если российские власти продолжат шаги, направленные на принудительное прекращение работы "РСЕ/РС", мы ответим, - заявил американский представитель.

При этом, что именно Прайс подразумевал под "ответом" США российской стороне, он не уточнил.