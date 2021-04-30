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Экономика30 апреля 2021 8:03

Россияне сократили запас наличных "под матрасом" до 13,3 трлн рублей

Резкий рост наличных на руках пришелся в период на начало пандемии коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Россияне сократили запас наличных "под матрасом" до 13,3 трлн рублей

Россияне сократили запас наличных "под матрасом" до 13,3 трлн рублей

Фото: REUTERS

Сумма наличных на руках у россиян и в кассах предприятий в первом квартале текущего года сократилась на 0,7 процентов и составила 13,3 триллиона рублей. Такие данные приводит Банк России.

Как следует из материалов регулятора, в прошлом году в этот же период количество наличности «под матрасами», напротив, выросла - на 5,2 процента. Как отмечается, особенно резкий рост наличных на руках пришелся в период на начало пандемии коронавируса в марте 2020 года, когда сумма наличных в обращении в России выросла на 6,9 процента.

«Этот рост был связан с "набегом на банки" из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады», - приводит РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По мнению специалистов, резкий рост наличных в обращении создал денежный навес и мощное инфляционное давление, но из-за снижения реальных располагаемых доходов россиян рост наличных в обращении прекратился, что в свою очередь создает предпосылки и для снижения инфляции.

Центробанк не ожидает, что в этом году произойдет тот же всплеск спроса на наличные. Как отмечается, избыточный спрос на наличные деньги в прошлом году регулятор оценивает на уровне свыше 2 триллионов рублей и ожидает, что в 2021–2022 годах произойдет постепенный возврат в банки части избытка наличности, сформировавшейся в условиях ограничений на фоне пандемии.