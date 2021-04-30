Обыски СК в офисе правозащитного объединения "Команда 29" связаны с разглашением тайны следствия

Павлов прибыл на допрос в Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проводит обыск в офисе правозащитного объединения «Команда 29» в Санкт-Петербурге по делу о разглашении тайны следствия его основателем адвокатом Иваном Павловым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Тем временем Павлов прибыл на допрос в Следственный комитет и подтвердил, что его вызов к следователю связан с «делом Сафронова».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 30 апреля, появилось сообщение, что сотрудники Федеральной службы безопасности России в рамках уголовного дела задержали в номере московского отеля Павлова. Адвокат Евгений Смирнов уточнил, что обыск также проводится в Санкт-Петербурге, в жилище IT-специалиста правозащитного объединения «Команды 29».