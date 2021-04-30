Инновационный препарат для лечения рака крови будут выпускать в Ярославле

Андрей Сторожев, Председатель комитета развития промышленности Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области; Сергей Иванов, Директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба, главный внештатный специалист-онколог ЦФО Минздрава России; Виктор Черепов, Вице-президент РСПП; Елена Карташева, Президент компании «Такеда Россия», Крис Бутткус, директор завода «Такеда Россия» в Ярославле; Алексей Павлов, ректор ЯГМУ; Виктор Дмитриев, Генеральный директор АРФП

А именно - 23 апреля 2021 года на заводе компании «Такеда Россия» в Ярославле состоялся запуск производства полного цикла инновационного лекарственного препарата «Нинларо» (икзасомиб), позволяющего повысить эффективность терапии онкобольных. Это вторая площадка компании по выпуску готовых лекарственных форм иксазомиба в мире и первая – в нашей стране.

Днем раньше комиссия Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов рекомендовала включить иксазомиб в федеральную программу высокозатратных нозологий (ВЗН) – это означает, что пациенты со множественной миеломой смогут получить лечение вне зависимости от региона проживания

В церемонии открытия новой производственной линии в Ярославле приняли участие посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, вице-президент РСПП Виктор Черепов, директор МРНЦ имени А.Ф. Цыба Сергей Иванов, руководители и менеджеры фармацевтической компании и другие высокие гости.

- Локализация производства качественных и эффективных лекарственных препаратов на территории нашей страны является важнейшим этапом обеспечения лекарственной безопасности, позволяет повысить доступность лечения и наладить бесперебойность поставок, – отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем видеообращении к участникам мероприятия. - Технологический трансфер производства современных препаратов способствует развитию фармацевтической промышленности и развитию ее экспортного потенциала.

Общий объем инвестиций в локализацию производства в Ярославле составил 590 млн. рублей, а созданные мощности позволяют удовлетворять потребность не только всей России, но и стран ЕАЭС в этом препарате, рассказала президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева.

- Я искренне рад тому, что японская компания будет производить в России лекарство, которое поможет сохранить жизнь и здоровье многих россиян, - отметил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.

Также на открытии нового производства 23 апреля ректор Ярославского государственного медуниверситета Алексей Павлов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус подписали меморандум о совместных действиях, направленных на развитие профессионального образования в Ярославской области. Предприятие и университет будут сотрудничать в сфере обучения высокотехнологичному производству твердых и жидких лекарственных форм по стандартам GMP.