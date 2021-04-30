Еврокомиссия обвинила Apple в препятствии конкуренции на рынке ЕС Фото: REUTERS

По предварительным выводам Еврокомиссии, Apple препятствует свободной конкуренции на рынке Европейского союза в области музыкальных приложений. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Как уточняется в релизе, Еврокомиссия проинформировала Apple о своем предварительном мнении, согласно котором компания «искажает конкуренцию на рынке потоковой передачи музыки, поскольку злоупотребляла своим доминирующим положением по распространению приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store».

В Еврокомиссии отмечают, что своими правилами в App Store компания ставит в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, и таким образом лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки, искажая тем самым конкуренцию.

Еврокомиссия указывает на то, что Apple «применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки».

Ранее жалобу на ситуацию на рынке подал Spotify.

О начале антимонопольного расследования Еврокомиссия сообщила в июне прошлого года, отметив необходимость оценить, нарушают ли нормы конкуренции Евросоюза правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих приложений через App Store.