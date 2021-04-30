Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 31 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до 31 человека. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил Минздрав республики.

- По последним данным, 31 человек погиб и 154 получили ранения, - заявила ТАСС представитель киргизского ведомства.

До этого сообщалось, что Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации с 17:00 по московскому времени. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает киргизское министерство иностранных дел.

Ранее сообщалось, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась накануне из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной". После нескольких вооруженных стычек в этом районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали.