Путин в разговоре с Курцем заявил о необходимости выполнения Киевом минских соглашений. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем обсудил ситуацию в Донбассе. Российский лидер отметил необходимость выполнения Киевом "минских соглашений" для полного урегулирования конфликта в регионе. Путин подчеркнул важность полного выполнения Киевом "Минска-2".

"По просьбе Себастьяна Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Себастьян Курц и Владимир Путин в телефонном разговоре также затронули тему борьбы с пандемией в мире и неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.

Также канцлер предложил Путину провести встречу с президентом США Джо Байденом в Вене.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе Австрии.