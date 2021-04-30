РФС поддержал бойкот соцсетей против дискриминации и оскорблений в интернете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российский футбольный союз (РФС) и сборные России по футболу приняли решение присоединиться к бойкоту социальных сетей.

Речь идет об акции по борьбы с дискриминацией и оскорблениями в интернете, которая будет проходить в период с 30 апреля по 5 мая.

- РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота соцсетей, - говорится в посте РФС в Телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольная ассоциации, лиги и другие организации объявили о временной приостановке своих каналы в соцсетях в рамках акции по борьбе с проявлением дискриминации в интернете.

При этом, к такому спортивному бойкоту начали присоединяться и другие организации, в результате чего эта идея была поддержана и представителями УЕФА и ФИФА.