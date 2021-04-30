Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 апреля 2021 20:27

Политолог назвал запрет на выдачу виз попыткой США насолить россиянам

Посольство США в России приостановило выдачу недипломатических документов
Елена АКИМОВА
Комментарии (15)Комментарии (15)
Политолог назвал запрет на выдачу виз попыткой США насолить россиянам

Политолог назвал запрет на выдачу виз попыткой США насолить россиянам

Фото: EAST NEWS

Политолог Андрей Кошкин назвал причину, по которой посольство США в России приостановило выдачу недипломатических виз.

Данный шаг, по мнению эксперта, вполне ожидаемый со стороны Соединенных Штатов. Таким образом в Вашингтоне пытаются надавить на Москву.

Власти США уже не могут оказать влияние в рамках дипломатических норм и пытаются хоть как-то насолить простым россиянам.

- Мы ответили зеркально и такова мировая практика. С нашей стороны поступил запрет на неправительственные организации, фонды, ограничили поездки представителей Госдепа. То есть, ограничили вмешательство Госдепартамента США во внутренние дела РФ, - указывает политолог в беседе с Пятым каналом.

Андрей кошкин также отметил, что Россия готова на сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на затянувшийся кризис в отношениях. Но только в тех моментах, где это сотрудничество не противоречить нашим национальным интересам.

- Двусторонние отношения, если их можно таковыми назвать, рушатся все больше и больше. Мы готовы сотрудничать, но не прыгать под команды США, - заключил политолог.

Ранее стало известно, что американское посольство в РФ прекращает выдачи виз для недипломатических поездок. В дипведомстве рекомендовали гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если срок действия их визы подходит к концу, сообщает ФАН.

Колумнист kp.ru Евгений Умеренков объяснил, что стоит за таким решением и напомнил, что подобные исторические примеры мы уже видели.