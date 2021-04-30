Политолог назвал запрет на выдачу виз попыткой США насолить россиянам Фото: EAST NEWS

Политолог Андрей Кошкин назвал причину, по которой посольство США в России приостановило выдачу недипломатических виз.

Данный шаг, по мнению эксперта, вполне ожидаемый со стороны Соединенных Штатов. Таким образом в Вашингтоне пытаются надавить на Москву.

Власти США уже не могут оказать влияние в рамках дипломатических норм и пытаются хоть как-то насолить простым россиянам.

- Мы ответили зеркально и такова мировая практика. С нашей стороны поступил запрет на неправительственные организации, фонды, ограничили поездки представителей Госдепа. То есть, ограничили вмешательство Госдепартамента США во внутренние дела РФ, - указывает политолог в беседе с Пятым каналом.

Андрей кошкин также отметил, что Россия готова на сотрудничество с Вашингтоном, несмотря на затянувшийся кризис в отношениях. Но только в тех моментах, где это сотрудничество не противоречить нашим национальным интересам.

- Двусторонние отношения, если их можно таковыми назвать, рушатся все больше и больше. Мы готовы сотрудничать, но не прыгать под команды США, - заключил политолог.

Ранее стало известно, что американское посольство в РФ прекращает выдачи виз для недипломатических поездок. В дипведомстве рекомендовали гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если срок действия их визы подходит к концу, сообщает ФАН.

Колумнист kp.ru Евгений Умеренков объяснил, что стоит за таким решением и напомнил, что подобные исторические примеры мы уже видели.